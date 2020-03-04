Шоу котов-гигантов и «котоболиты»: в Зеленоградске отпразднуют День кота

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Семейный фестиваль «День рождения зеленоградского кота» отметят в Зеленоградске 14 марта, сообщает газета «Волна». 0+

В 11:00 и в 13:00 в городском Центре культуры и искусства (Курортный проспект, 11) устроят шоу котов-гигантов «Шоу-кот» для детей и родителей. С 11:00 до 17:00 гости праздника смогут посетить выставку фотографий, рисунков и поделок, приуроченных к семейному фестивалю. С 11:00 до 17:00 в будут показывать мультфильмы про котов.

В сквере королевы Луизы (ул. Ленина, 1) с 11:00 до 12:00 запланирована познавательная программа для детей «С любовью к зеленоградскому коту»: открытый микрофон, выставки, викторины, мастер-классы, фотозона и аквагрим.

В 11:30 стартует сбор участников карнавального шествия около Центра культуры и искусства. В 12:00 колонна, возглавляемая зеленоградским котошефом, начнет движение по Курортному проспекту. Маршрут: ГЦКИ — сквер «Котофейня» — городская площадь — Аллея дружбы — променад — Роза ветров. На остановках по пути шествия пройдут церемония открытия праздника, акция «Накорми бездомное животное» и посвящение в «котоболиты».

На Розе ветров с 13:00 до 15:00 будет проходить концертно-развлекательная программа «Кис-мяу-шоу» (выступление детских творческих коллективов, подведение итогов творческих конкурсов, благотворительная ярмарка, мастер-классы и др).

В программе городского краеведческого музея (ул. Ленина, 6) — детский познавательный квест «Кошки-мышки» в 13:00 и в 15:00. В 14:00 в музее состоится экскурсия «Девять жизней зеленоградского кота».

В шахматном клубе (ул. Ленина, 20) по случаю Дня рождения зеленоградского кота состоится турнир по быстрым шахматам.

Организаторы предупреждают, что в программе праздника возможны изменения.


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