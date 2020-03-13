Музей Мирового океана переносит День селёдки на неопределённый срок

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Музей Мирового океана отменил День селёдки из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом «Афише Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе учреждения.

Праздник планировалось провести 11 и 12 апреля. О новой дате Дня селёдки музей обещает сообщить позднее. По слвоам сотрудников, музей не отказывается от более локальных мероприятий. «Мы планируем открытие новых выставок, проведение open air под названием Ocean Air и других проектов к 30-летию музея», — рассказали в ММО.

Напомним, День селёдки проводится в Калининграде с 2005 года. В прошлом году по подсчетам Музея Мирового океана двухдневный праздник посетили более 80 тысяч человек.


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