За сутки в России выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусом

За сутки в России выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусом
Виталий Невар / «Новый Калининград»
Продолжение: Калининградец пришел покупать билет на автобус за границу в противогазе (фото)
Все новости по теме: Эпидемия коронавируса в 2020 году

За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации. Из них 5 в Москве, 1 в Московской области, 3 в Санкт-Петербурге, 1 в Ленинградской области, 1 в Пермском крае. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Установлено, что все граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия), один случай выявлен активно как контактный с ранее заболевшими. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в России на сегодняшний день зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них 42 у граждан России, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.

В ведомстве напоминают о необходимости соблюдения правил личной гигиенты и рекомендуют воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Тема в развитии



Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter