За сутки в России выявлено 11 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации. Из них 5 в Москве, 1 в Московской области, 3 в Санкт-Петербурге, 1 в Ленинградской области, 1 в Пермском крае. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Установлено, что все граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Австрия), один случай выявлен активно как контактный с ранее заболевшими. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, в России на сегодняшний день зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции, из них 42 у граждан России, 2 – у граждан КНР, 1 – у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.

В ведомстве напоминают о необходимости соблюдения правил личной гигиенты и рекомендуют воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.