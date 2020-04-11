Организаторы «Калининград Сити Джаз» в прямом эфире расскажут о планах на фестиваль

Генеральный продюсер «Калининград Сити Джаз» Андрей Левченко ответит на вопросы о фестивале в прямом эфире. Трансляция пройдёт 13 апреля в 19:00 в аккаунте «Калининград Сити Джаз» в Instagram.

«Все сейчас живут в ожидании хороших новостей. Мы решили хорошие новости создавать сами! Первая из них — пожалуй, самое ожидаемое событие нашего города, международный музыкальный фестиваль „Калининград Сити Джаз“, состоится! Вторая — в понедельник, 13 апреля в 19:00, в прямом инста-эфире вы сможете встретиться с генеральным продюсером фестиваля Андреем Левченко, который ответит на все ваши вопросы о юбилейном фестивале», — говорится в анонсе.

В прямом включении также примет участие калининградский музыкант Илья Хвостов. Вопросы организаторам можно оставить в комментариях в Instagram.

Напомним, в этом году фестиваль «Калининград Сити Джаз» планируется провести на острове Канта с 31 июля по 2 августа. На территории будут установлены две сцены, часть музыкальных выступлений пройдет в Кафедральном соборе. Ещё одной площадкой фестиваля станет Калининградская синагога.