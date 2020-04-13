Организаторы «Калининград Сити Джаз»: мы не понимаем, будет ли фестиваль

Организаторы музыкального фестиваля «Калининград Сити Джаз» не знают, удастся ли провести его в этом году. Об этом в прямом эфире инстаграма сообщил генеральный продюсер фестиваля Андрей Левченко.

«У нас должен был быть XV юбилейный фестиваль, мы так ответственно к нему подходили, ждали его. Думали, что это событие, которое надо сделать лучшим, чем-то удивить. <...> В этом году у нас была сложнейшая задача — мы меняли место фестиваля, и тут — бах — такая история с пандемией <...> Мы не понимаем, будет фестиваль или не будет, все этот вопрос задают», — сказал Андрей Левченко.

Сам продюсер считает, что фестиваль необходимо провести, пусть даже в усеченном формате. «Это моя личная позиция, пускай этот праздник будет в нашем доме. Это должно быть. Не надо ждать Стинга, ZAZ, это может не получится из-за каких-то событий, которые от нас не зависят, — отметил Левченко. — Даже если будет оживление у нас в стране, будет трудно коммуницировать с другими странами, границы могут быть закрыты, логистика нарушена, но жизнь летом внутри стран будет возвращаться, и мы сами захотим праздника».

Во время эфира Андрей Левченко созвонился с президентом фестиваля Владимиром Кацманом. Тот заявил, что в сегодняшней экономической ситуации, когда «[людей] нечем кормить, зарплаты нет», он не знает, как обращаться за спонсорской поддержкой и «смотреть в глаза губернатору и правительству».

К эфиру также подключился глава региона Антон Алиханов. Он сообщил, что правительство отменять фестиваль не планирует. «Я понимаю, что в том виде, в котором мы хотим провести фестиваль, без нас [финансовой поддержки правительства] он невозможен, но я ничего стопроцентно гарантировать не могу. Всё зависит от того, как у нас будет развиваться ситуация с коронавирусом», — сказал Алиханов.

Традиционно билеты на фестиваль поступают в продажу в начале апреля. В этом году организаторы вынуждены отложить старт продаж. «Сейчас не до билетов, сейчас бы маски купить и поесть, — заявил Андрей Левченко. — Мы ждем, когда ситуация переломится, пройдет пик. Мы хотим почувствовать, что у нас есть шанс, чтобы это не было просто сбором денег, а потом фестиваль был отменен. Когда мы почувствуем, что фестиваль состоится, мы выйдем в продажу. Я надеюсь и хочу с этим ощущением жить, что это произойдет 1 мая».

Напомним, XV музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» планируется провести на острове Канта с 31 июля по 2 августа. В феврале организаторы презентовали обновленную концепцию фестиваля и рассказали о намерении обустроить на острове Канта две сцены, ещё одной площадкой сделать Кафедральный собор, а также провести концерт в синагоге. Всего в фестивале ожидалось участие 30 музыкантов. Среди них — израильская группа Funk´n´Stein, американская певица Ник Уэст, ещё она американская вокалистка Робин Чарльз и словенский певец Урош Перич, новый джазовый проект Андрея Макаревича Yo5, кубинский пианист Гонсало Рубалькаба. Президент фестиваля Владимир Кацман сообщил, что выступление одного из артистов он профинансирует лично. «Я возьму на себя одного исполнителя. Вы [очень удивитесь], кто это будет», — заявил тогда бизнесмен.

В прошлом году Владимир Кацман говорил, что общий бюджет фестиваля составляет 12-14 млн рублей. В этом году расходы должны были вырасти в три раза. Озвучивать точную сумму финансовой поддержки регионального правительства бизнесмен не стал, однако отметил, что областной бюджет должен был покрыть около трети расходов на фестиваль.