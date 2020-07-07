Фестиваль «Короче» пройдёт на платформе «КиноПоиск HD»

Фестиваль короткометражного кино «Короче» в этом году пройдет на платформе «КиноПоиск HD». Фильмы-участники можно будет посмотреть по подписке с 17 по 23 августа.

«Онлайн-формат — это новый вызов для нас, — говорит президент фестиваля Сергей Сельянов. — Наш фестиваль известен не только сильной программой, отражающей всё, что происходит в коротком метре на сегодняшний день, но и особой творческой атмосферой, которую мы старательно поддерживаем с самого первого года. Одна из главных задач этого года —— сохранить её, несмотря на виртуальный формат».

Помимо основной кинопрограммы с 21 по 23 августа пройдут live-мероприятия в социальных сетях, мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками фестиваля и совместные онлайн-просмотры с членами жюри.

«„Дом“ Короче» — город Калининград, несмотря на то, что в этом году мы онлайн, для калининградцев обязательно пройдут оффлайн-мероприятия, о которых мы сообщим дополнительно«, — отметил программный директор фестиваля Артём Рыжков.

Напомним, в этом году организаторы перенесли фестиваль «Короче» в онлайн из-за пандемии коронавируса.