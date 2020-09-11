Гусевский музей проведёт первый Балтийский фотофестиваль PhotoPro

Историко-краеведческий музей имени А.М. Иванова в Гусеве проведёт первый Балтийский фотофестиваль PhotoPro. Он продлится с 23 по 25 октября 2020 года. 0+

«Фестиваль призван не только объединить любителей и профессионалов в области фотоискусства, но и стать местом творчества, обмена опытом, возможностью заявить о себе талантливым фотографам. Три дня насыщенной программы — фотоконкурсы, образовательные арт-лаборатории, дискуссии, фотовыставки известных российских фотографов и мастеров фотодела, дадут мощный заряд творческой энергии на весь год, вдохновение на достижение целей и воплощение проектов», — рассказали в гусевском музее.

В дни фестиваля запланировано проведение четырёх выставок: совместный проект Михаила Каламкарова, Максима Железнякова, Екатерины Кирьяновой и Александра Ов-Лебедева «Станковая фотография XXI», экспозиция работ Олега Виденина, выставка работ Дмитрия Вышемирского «Post-...» и «Рандеву с Морем» Алексея Петрова.

Принять участие в фотофестивале PhotoPro может любой желающий. Регистрация открыта до 10 октября. Желающие могут заполнить заявку на официальном сайте.