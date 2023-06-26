«Бешеные деньги» и «Бесы»: Драмтеатр объявил программу «Балтийских сезонов»

Спектакль «Кафе Идиот» театра «Балет Москва» на фестивале «Балтийские сезоны» в 2017 году. Постановщик — Александр Пепеляев. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Спектакль «Кафе Идиот» театра «Балет Москва» на фестивале «Балтийские сезоны» в 2017 году. Постановщик — Александр Пепеляев. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Фестиваль искусств «Балтийские сезоны» пройдёт в Калининграде с 24 августа по 18 сентября. Участие в нём примет Московский академический театр им. В. Маяковского, «Студия театрального искусства» и Санкт-Петербургский театр им. Ленсовета. 16+

«Это будут достаточно интересные „Балтийские сезоны“ в отличие от последних двух лет, как они проходили, потому что это был монофестиваль какого-либо театра, — пояснил художественный руководитель Драмтеатра Александр Федоренко на пресс-конференции 26 июня. — Всё-таки в прошлом году хорошо получилось пообщаться с [организатором фестиваля] „Росконцертом“ и [генеральным директором Андреем] Малышевым. Мы пришли к тому, что монотеатр — это не совсем фестивальная история, и в этом году будет условно объединенная программа [федерального проекта] „Большие гастроли“ и „Балтийских сезонов“».

Театр Маяковского представит комедию «Бешеные деньги» по одноимённой пьесе Александра Островского (16+) со Светланой Немоляевой в главной роли, а также драму «Русский роман», получившую пять премий «Золотая маска» в 2017 году (16+).

«Студия театрального искусства под руководством Сергея Женовача покажет постановку «Игроки» по комедии Николая Гоголя (16+) и спектакль «Старуха» по произведениям Даниила Хармса (18+).

Театр Ленсовета представит на калининградской сцене четырёхчасовую драму «Бесы» по роману Федора Достоевского (16+) и «Мёртвые души» по одноимённой поэме и другим текстам Николая Гоголя (16+).

Ранее фестиваль «Балтийские сезоны» называл своей основной идеей «подарить жителям региона возможность увидеть у себя дома лучшее из того, чем богата культура страны». «Все [спектакли этого года] очень хорошие, достаточно качественные. Говорить сегодня о том, что случилось лучшего за последние годы в связи со всеми происходящими событиями тяжело, — считает Александр Федоренко. — Очень трудно говорить, что сегодня лучшее. Не с политической точки зрения. Могу на личном примере сказать: я был в командировке в Москве, смотрю, куда пойти и не понимаю куда, потому что чего-то прорывного и интересного за этот год в Москве, ну, не так много случилось».

Продажу билетов на фестиваль Драмтеатр обещает открыть в ближайшие дни. 


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