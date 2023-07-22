В Железнодорожном в августе хотят провести фестиваль «Гердауэнский пир»

В кирхе Гердауэн в Железнодорожном наметили фестиваль «Гердауэнский пир». Он пройдет 11-12 августа, сообщают организаторы мероприятия «ВКонтакте». 0+

В афише обещают «многогранную кухню Калининградской области», матер-классы, шоу-программу с ретро-автомобилями и байкерами, концерты. Помимо песен «самобытных исполнителей», которые выступают «в жанрах от танцевального джаза до бодрящего хард-рока», ожидается трибьют-шоу с песнями групп Metallica, «Сплин», «Кино», «Чайф», «Ленинград», «Ляпис Трубецкой», «Танцы минус» и др. Будут действовать игровая зона для детей и палаточный лагерь.