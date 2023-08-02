Фестиваль K!nRock пройдёт на Аллее Чемпионов

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Музыкальный фестиваль K!nRock пройдёт на Аллее Чемпионов на Октябрьском острове с 25 по 27 августа (18+). Об этом «Новому Калининграду» сообщил президент региональной рок-ассоциации Андрей Феоктистов.

«Мы подали заявку на проведение фестиваля от другой организации и на другую площадку. Тогда его всё же согласовали. Сначала я расстроился из-за смены места проведения, но когда погрузился в творческую работу по созданию новой планировки фестиваля, понял, что „Кинрок“ действительно дорос до того, чтобы увеличивать поляну. Наше уютное место на Московском проспекте стало, к сожалению, маловато. Перенос места и даты нас очень сильно подорвал финансово, а у нас бюджетных денег нет никаких, две группы из хедлайнерского блока мы потеряли», — рассказал Андрей Феоктистов.

Ранее организаторы K!nRock обвинили региональные и городские власти в срыве фестиваля. Традиционно музыканты планировали устроить концерты в сквере на Московском проспекте напротив острова Канта. Однако чиновники отказали в согласовании, ссылаясь на то, что в течение всех августовских выходных на этом месте планируются патриотические мероприятия.

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