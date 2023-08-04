Городской пикник Kaliningrad Street Food пройдёт у Дома Советов

Городской пикник Kaliningrad Street Food проведут на Центральной площади с 25 по 27 августа, сообщается на странице фестиваля «Вконтакте». 0+

«Мы долго держали пальцы крестиком, наблюдая за движениями вокруг нашего верного талисмана и гения места, и наконец готовы сообщить: Городской пикник Kaliningrad Street Food состоится! По традиции — в последние выходные этого лета и всё там же, на площади у Дома Советов», — говорится в публикации.

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что первый кран для демонтажа Дома Советов собран. Подрядчик должен завершить все работы к середине июня 2024 года. «Сейчас основные работы идут внутри здания и не видны со стороны», — написал глава региона.

Напомним, работы по сносу Дома Советов начались в мае прошлого года.