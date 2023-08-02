«Первый кран собран»: Алиханов рассказал о ходе работ по сносу Дома Советов

Работы по сносу Дома Советов в Калининграде идут «полным ходом». Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил на своей официальной странице в «ВКонтакте».



«Первый кран собран, работы по демонтажу идут полным ходом. Подрядчик должен завершить все работы к середине июня 2024 года. Сейчас основные работы идут внутри здания и не видны со стороны», — написал глава региона.

Алиханов отметил, что его часто спрашивают о том, что появится на этом месте после демонтажа: «Лично мне нравится идея с созданием парка (как минимум на половине все территории королевской горы). Сохранить здание невозможно, но можно построить новое в такой же стилистике, такие предложения были от ряда архитекторов».

Осенью 2022 года Антон Алиханов уже говорил, что власти хотел ли бы сделать на территории Дома Советов «нечто вроде „Зарядья“, музейное пространство, общественное пространство».

Работы по сносу здания Дома Советов начались в мае 2023 года. Тогда, по словам главы Корпорации развития Калининградской области Андрея Толмачева, строители приступили к демонтажу лестницы снаружи здания, стяжки и коммуникаций. Также на территории началась подготовка оснований для установки кранов.

Корпорация развития Калининградской области заключила контракт на демонтаж знакового долгостроя с компанией «Техноресурс». Согласно проектно-сметной документации, работы будут поэтапно производиться «комбинированным методом» с помощью двух башенных кранов, экскаваторов и ручных инструментов.