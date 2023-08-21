Бао со шпротами: что готовит городской пикник Kaliningrad Street Food у Дома Советов

Городской пикник Kaliningrad Street Food пройдёт на Центральной площади с 25 по 27 августа. В этом году он будет посвящён Дому Советов. 0+

«Поскольку Дом Советов — символ всего Калининграда, на пикник пригласили больше локальных проектов, и в первую очередь тех, кто готовит уличную еду из местных продуктов. На фестивале можно будет попробовать, например, сэндвичи с олениной, уткой или кроликом, балтийского угря в японском стиле, чизкейки из фермерского крем-чиза, возрождённые и модернизированные прусские картофельные пироги, люля-кебаб из рыбы, бао с домашними шпротами, напитки из сезонных ягод и местных трав», — рассказали организаторы.

Также на территории городского пикника пройдут мастер-классы «Уроки вкуса» — шефы вместе с детьми будут готовить блюда из локальных продуктов — рыбы, лисичек, яблок и трав. «Почти все развлекательные площадки на городском пикнике в этом году организовали совместно с калининградскими компаниями и инициативами. В пятницу вечером пройдёт лекторий „Хранителей руин“, а в субботу — Информационного центра по атомной энергии, — отмечается в анонсе. — Кроме того, гостей городского пикника ждут фотовыставка о строительстве Дома Советов от „Мануфактур Макса Пройса“, живые концерты калининградских исполнителей от RadioKaliningrad.ru, Inclus с креативной программой от „Креспективы“ и „Молотов“ и маркет местных мастеров».

По словам организаторов, следующий праздник провести у Дома Советов скорее всего не получится.

Напомним, работы по сносу Дома Советов начались в мае прошлого года. В начале августа 2023 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что первый кран для демонтажа Дома Советов собран. «Сейчас основные работы идут внутри здания и не видны со стороны», — написал он. Согласно контракту, подрядчик должен завершить все работы к середине июня 2024 года.