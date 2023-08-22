На Преголе устроят парад исторических судов

Фото: Музей Мирового океана
Фото: Музей Мирового океана

Фестиваль «Водная ассамблея» пройдет в Калининграде 26 августа. Торжественное открытие состоится в 12:00, сообщает пресс-служба Музея Мирового океана.

«На водной глади совершат свои феерические полеты флайбордисты, парадным строем пройдут катера и исторические суда малой флотилии музея, а байдарки исполнят вальс на воде. Изюминка этого года — красавицы яхты из Калининграда и Петергофа», — рассказали в Музее Мирового океана.

В этом году фестиваль будет посвящен 320-летию Балтийского флота и 305-летию Петровских ассамблей. Также в программе — показ фильмов о флоте, море и музее, судомодельные мастер-классы, конкурсы, квизы и викторины, посвящённые истории флота.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter