На Преголе устроят парад исторических судов

Фестиваль «Водная ассамблея» пройдет в Калининграде 26 августа. Торжественное открытие состоится в 12:00, сообщает пресс-служба Музея Мирового океана.

«На водной глади совершат свои феерические полеты флайбордисты, парадным строем пройдут катера и исторические суда малой флотилии музея, а байдарки исполнят вальс на воде. Изюминка этого года — красавицы яхты из Калининграда и Петергофа», — рассказали в Музее Мирового океана.

В этом году фестиваль будет посвящен 320-летию Балтийского флота и 305-летию Петровских ассамблей. Также в программе — показ фильмов о флоте, море и музее, судомодельные мастер-классы, конкурсы, квизы и викторины, посвящённые истории флота.