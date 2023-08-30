В Знаменске пройдёт фестиваль колокольного искусства

Фестиваль колокольного искусства «Звоны над Лавой» (0+) пройдёт в Знаменске с 8 по 10 сентября, сообщил «Новому Калининграду» руководитель «Фермы Тюниных» Дмитрий Тюнин.

«Эта идея родилась лет пять назад, мы долго её вынашивали, долго решались, и в 2021 году провели первый фестиваль звонарного искусства в Калининградской области. Интересно, что он получился на границе — полусветским и полуцерковным. Он был интересен и для людей, которые воцерковлены, и для людей, которые не ходят в церковь. Хотя лично для меня звонарь — это человек на ступеньку выше к богу», — рассказал Дмитрий Тюнин.



В программе этого года — лекции об истории и культуре («Кому звонит колокол? Колокола в музыке», «Колокольные звоны и русская литература», «История возрождения колокольных звонов в России» и др.), ярмарка, музыкальные концерты, выступления звонарей.

«В первый день фестиваля, 8 сентября, мы хотим провести лекции, мастер-классы, круглый стол. Основные выступления звонарей состоятся 9 сентября. Это будет звонница нашей церкви иконы Божией Матери. Вечером выступят специальные гости: Калининградский оркестр народных инструментов, Георгий Матвеев — это гусевский батюшка, но в то же время он ещё и рок-музыкант, из Санкт-Петербурга прилетает дудукист Виталий Погосян, попробуем связать дудук с колоколами, — пояснил Дмитрий Тюнин. — 10 сентября мы хотим передвижную звонницу поставить на наш трамвай „лаваход“ и двинуться в сторону Калининграда. Примерно в полдень планируем прийти в Гвардейск и отыграть там у Домика Ловиса Коринта. А после хотим дойти до Кафедрального собора, встать у Медового моста и отзвонить. Будем смотреть по времени, потому что переход немаленький, а „лаваход“ тихоходный».

С подробным расписанием фестиваля можно ознакомиться в социальных сетях организаторов.