В Кафедральном соборе выступит титулярный органист Нотр-Дам де Пари

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Международный конкурс органистов им. М. Таривердиева пройдёт в Калининграде с 3 по 8 сентября (0+), сообщается на сайте Кафедрального собора.

«Конкурс проходит один раз в два года. Его география охватывает три континента. Полуфинал и финал проходят в Калининграде. Первый тур всегда идёт в три, а в этом году — в четыре этапа: в Лоуренсе (Канзас, США) или Нью-Хейвене (Коннектикут), Гамбурге (Германия), Москве и с 2023-го года — в Пекине (Китай)», — пояснили организаторы.

Откроется конкурс 3 сентября выступлением профессора органа Страсбургской консерватории, титулярного органиста Кафедрального собора в Нанси и собора Нотр-Дам де Пари Йоанна Вексо, а также тенора, лауреата международных конкурсов Дамиена Ривьере. Полуфинал конкурса проведут с 4 по 5 сентября в Калининградской филармонии, финал — 7 сентября в Кафедральном соборе. Там же 8 сентября в 19:00 состоится церемония закрытия, ведущей которой станет Фёкла Толстая.


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