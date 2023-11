В клубе Yalta устроят рок-фестиваль и соберут деньги на детский хоспис

Благотворительный фестиваль «Рок ради жизни» (16+) пройдет в клубе Yalta с 17 по 18 ноября. Входом на него послужит пожертвование размером 500 рублей, сообщается на странице руководителя фонда «Верю в чудо» Софии Лагутинской.

В первый день на сцену фестиваля выйдут коллективы Helloday, «Пленных не брать», «Четыре», «Фобия», «Юность», «Рилай», «Наборы хромосом», «Спутник финея». Во второй день выступят Ape on the rocket, «Стая коней», Captain Bigzod, Electrolize, Klim, «Пик-фактор», Ч.К., Nagual. Музыканты исполнят собственную музыку, а также каверы The Cranberries, «Кино», Roxette и других групп.

На мероприятии будет организован дополнительный денежный сбор. Все собранные средства планируют направить на оснащение первого в Калининграде детского хосписа, который строится на ул. Донского. Это негосударственный проект, инициатором которого выступил благотворительный фонд «Верю в чудо».

«Это будет не только хоспис, мы его позиционируем как центр паллиативной помощи, — рассказывала „Новому Калининграду“ руководитель „Верю в чудо“ Софья Лагутинская. — Цокольный этаж займут помещения для разных волонтерских инициатив, даже социального предпринимательства. То есть стартапы, которые помогают городу Калининграду и его жителям. На первом этаже будет дневной стационар, 42 ребенка будут ежедневно посещать его, также будут проводиться реабилитационные, терапевтические семейные лагеря. На третьем разместятся 15 палат стационара, все они будут одноместными, семейного типа. Всего мы сможем обслуживать и сопровождать 350 детей ежегодно».