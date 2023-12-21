Фестиваль «Кантата» подорожал на 15 млн рублей

Фестивальная дирекция выиграла 24,3 млн рублей на проведение фестиваля классической музыки на руинах «Кантата» в 2024 году. Софинасирование проекта составит ещё 28,4 млн рублей, сообщается на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

«Кантата» проводится в Калининградской области с 2021 года. В разное время площадками фестиваля становились руины замков Гердауэн в Железнодорожном, Бранденбург в Ушаково, Рагнит в Немане, кирха Святого Якоба в Знаменске, Алленбург в Дружном, форт Дёнхофф, территория бывшей пивоварни Понарт в Калининграде и пр.

На заседании совета по туризму 15 декабря министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак отметил, что один из концертов «Кантаты» в будущем году может пройти на территории бастиона «Грольман» на Литовском валу, если инвестор успеет подготовить площадку.

В этом году Фестивальная дирекция выиграла на проведение «Кантаты» грант размером 16,7 млн рублей. Софинансирование (средства спонсоров и регионального бюджета) составило около 21,1 млн рублей, то есть общая стоимость фестиваля оценивалась около 37,8 млн рублей.