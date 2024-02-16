Николай Солодников и Варвара Визбор выступят на книжном фестивале в Калининграде

Книжный фестиваль «МАРТ» пройдет в Калининграде с 8 по 10 марта (6+). Его участниками станут автор Youtube-канала «Солодников» Николай Солодников, писательница Оксана Васякина, певица Варвара Визбор и др.

«Цель события — обратить внимание жителей на важность чтения, а также познакомить калининградцев с новинками российской и зарубежной прозы на любой возраст и вкус. Городское культурное событие, организуемое издательским домом „Поляндрия“, пройдет сразу на нескольких площадках — в кинотеатре „Заря“ и пространстве „Сигнал“. Запланированные мероприятия рассчитаны на детей и взрослых, включают в себя книжные презентации, дискуссионные клубы, мастер-классы для юной части аудитории, а также выставку обложек. Кроме этого, посетителей ждут театрализованные спектакли и музыкальный концерт Варвары Визбор — он состоится в последний день работы фестиваля», — говорится в анонсе.



Так, 8 марта в кинотеатре «Заря» литературовед и главный редактор журнала «Прочтение» Полина Бояркина и книжный обозреватель журнала «Правила жизни» Максим Мамлыга проведут дискуссию о том, что волнует современных писателей и какое это находит отражение в их творчестве (12+).



9 марта писательницы Мария Ныркова и Светлана Олонцева и журналист Николай Солодников поговорят о путешествиях по России и вглубь себя, которые нашли отражение в прозе (12+). 10 марта Ирина Лейк — переводчица знаменитых сказочников Тоона Теллегена, Анни М. Г. Шмидт, Анны Вольтц, Марка Янссена, Лео Тиммерса, Сильвии Ванден Хейде и других писателей — поделится секретами профессионального мастерства и любопытными историями из практики (12+).

«Программа культурного досуга включает в себя два семейных спектакля по книгам „Поляндрии“ [в Калининградском областном драматическом театре] (6+), а вниманию взрослой аудитории будут предложены кинопоказ в „Сигнале“ (16+) и концерт Варвары Визбор (16+). Посещение всех встреч — бесплатное, на ряд мероприятий требуется предварительная регистрация», — отмечают организаторы.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.