В Калининграде отменили книжный фестиваль с Солодниковым и Визбор

В Калининграде отменили книжный фестиваль «МАРТ» (6+). Он должен был пройти с 8 по 10 марта в пространствах «Заря» и «Сигнал».

«Это решение прилетело к нам вчера, 1 марта, в административном порядке и абсолютно безапелляционно — ни одна площадка в городе не может нас принять. Искать ответ на вопрос „почему?“ и осмыслять современную действительность мы не будем, — сообщается в телеграм-канале фестиваля. — Нам бесконечно жаль, но мы искренне верим, что „МАРТ“ обязательно случится с нами — чуть позже, в другое время и, возможно, в другом месте. Это не конец, это пауза и новое начало!».

В телеграм-канале также опубликован скан обращения индивидуальной предпринимательницы Вероники Марьиной к генеральному директору издательства «Поляндрия Ноу Эйдж» Олегу Филиппову, в котором заявляется об одностороннем внесудебном отказе от исполнения договора по аренде помещений в «Заре» «в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств». «Договор считать расторгнутым с 01.03.2024 года», — отмечается в документе.

В рамках фестиваля «МАРТ» были запланированы книжные презентации, дискуссионные клубы, лекции, мастер-классы, выставка обложек, спектакли и музыкальный концерт. Участниками события должны были стать автор Youtube-канала «Солодников» Николай Солодников, певица Варвара Визбор, литературовед и главный редактор журнала «Прочтение» Полина Бояркина, книжный обозреватель журнала «Правила жизни» Максим Мамлыга, писательницы Мария Ныркова и Светлана Олонцева, переводчица Ирина Лейк и др. Подробная программа была опубликована на сайте события

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