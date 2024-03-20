Названы даты проведения «Калининград Сити Джаза» в 2024 году

Музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» пройдет в Центральном парке со 2 по 4 августа 2024 года, сообщили организаторы.

«Скоро расскажем первые подробности и объявим дату старта продажи билетов. Признавайтесь, соскучились?», — говорится в телеграм-канале фестиваля.



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В 2019 году президент «Калининград Сити Джаза» Владимир Кацман публично заявил о планах перенести фестиваль на Остров Канта. По его словам, договоренность об этом была достигнута во время встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Однако летом 2021 года глава региона сообщил о намерении оставить «Калининград Сити Джаз» в Центральном парке.

В прошлом году хедлайнером «Калининград Сити Джаза» стала группа «Браво». Также на фестивале выступили Ezztatik Band, «Фрукты», Rumba de Bodas, Tangology Orchestra feat. Arsen Mukendi, Yerevan Calling Quartet, Меги Гогитидзе, Zal Juglar Trio, Sangit.