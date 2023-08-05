От рождения до смерти: как «Калининград Сити Джаз» выживает в непростом 2023 году (фото)

XVI музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» открылся 4 августа в Центральном парке. В первый день перед зрителями выступили калининградский коллектив Ezztatic Band, группа «Фрукты» и итальянцы Rumba de Bodas. «Новый Калининград» рассказывает, как фестиваль пытается остаться международным и выживает в непростом 2023 году. 0+



Все билеты проданы, пледы расстелены, фотографии с гигантскими разноцветными буквами JAZZ сделаны — XVI фестиваль «Калининград Сити Джаз» можно начинать. В лайн-апе этого года нет слишком громких имён, но зрителей от этого не стало меньше. За время своего существования фестиваль успел обрасти собственной публикой, которая приходит не за конкретными артистами, а скорее за атмосферой летнего праздника — красивого, лёгкого, современного. Казалось бы, такой простой набор качеств, но так мало событий в регионе могут поставить галочки напротив всех трёх пунктов.

И всё же досужих разговоров о том, что раньше фестиваль был лучше, деревья выше, а трава зеленее, не избежать. Да, в разные годы на сцену Центрального парка поднимались Zucchero, De Phazz, Горан Брегович, Zaz, Марио Бионди. Ещё не так давно фестиваль рискнул оборудовать сразу две сцены на территории, но и этого ему показалось мало — в анонсах 2020 года были заявлены уже три сцены и 30 коллективов. Дальше историю вы знаете — коронавирус, несколько лет простоя и возвращение в 2022 году уже в совершенно иной геополитической реальности. Справедливо ли в этих условиях обвинять «Калининград Сити Джаз» в изреженном лайн-апе? Вряд ли.

«Многие журналисты спрашивают, что для вас этот фестиваль, — говорит со сцены президент „Калининград Сити Джаза“ Владимир Кацман. — Знаете, для меня это жизнь. Я всегда говорю, что наш фестиваль видел всё: от смерти — у нас умер на сцене от сердечного приступа музыкант, до рождения — у посетительницы отошли воды, мы её отвезли в роддом. То есть вы понимаете, от рождения до смерти». Далее — неминуемые реверансы губернатору Антону Алиханову, благодарности спонсорам и мечты о том, чтобы фестиваль пережил его основателей. «Хотелось бы, чтобы это детище было в веках — будем мы, не будем, я имею в виду команду фестиваля, когда-то мы передадим бразды правления, — продолжает президент „Калининград Сити Джаза“. — Я был в Ницце лет десять назад на джазовом фестивале — внимание — 63-ем. А у нас всего лишь 16-ый».

Список участников фестиваля заметно «обрусел» вместе с политическим курсом страны. В программе первого дня — калининградская команда Ezztatic Band, группа «Фрукты» из почившего «Вечернего Урганта» и, как ни удивительно, итальянцы Rumba de Bodas, выступавшие в Центральном парке в 2018 году. Танцпол плотно набивается людьми уже во время второго выступления: каверы на известные песни разных лет — беспроигрышный вариант для любой свадьбы и, как оказывается, фестиваля. «Фрукты» перепевают хиты прошлого века американских рок-групп Jefferson Airplane и Blondie, соскальзывают в беспощадное «Солнышко в руках» и «Солнце Монако» и шлифуют всё это каверами на Depeche Mode из перечня жизненно необходимых для калининградцев.

В конце своего пребывания на сцене «Фрукты» просят зрителей зажечь фонарики на телефонах. Просьбу безропотно выполняют даже на пледах за забором фестиваля. Случайно или не очень звучит What’s Up? рокеров 4 Non Blondes. Перевод примерно такой: «Я просыпаюсь по утрам, выхожу на улицу, делаю глубокий вдох и кричу во всю мочь: „Что происходит?“».

Паузу между выступлениями, дающую музыкантам настроить инструменты, а зрителям — перевести дух, заполняет Антон Алиханов. Неожиданно для гостей (и, кажется, самого себя) он представляет концепцию благоустройства Центрального парка и пытается пошутить, что вообще-то это должен был сделать архитектор Вячеслав Генне, но «у него сегодня отвратительная розовая рубашка». Разгорячённая танцами и не только публика принимает на ура всё — и губернаторский юмор, и картинки с прекрасным парком будущего, и следующих исполнителей — коллектив Rumba de Bodas. Со сцены звучит итальянский язык, и в Калининграде образца 2023 года в это даже не сразу веришь.

На какое-то время даже можно забыть о жизни за забором фестиваля. Здесь всё хорошо — поют итальянцы, преображаются парки, люди улыбаются друг другу и обнимаются. Однако есть одно «но» — фестиваль закончится через пару дней, надолго убежать от реальности не получится, даже не пытайтесь.

Текст: Алина Белянина. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград