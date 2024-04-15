У «Фридландских ворот» пройдет фестиваль ретроавтомобилей

Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград

Фестиваль ретроавтомобилей «Ворота в историю» пройдет на территории Фридландских ворот 28 апреля с 11:30 (0+). Вход на него свободный.

«В этот день на открытой территории музея будет представлена выставка ретроавтомобилей АвтоРетроКлуба (г. Калининград), в которой примут участие около сорока автомобилей, ставшие легендой. Ведущий праздника расскажет об истории каждого авто, а зрители смогут отдать свой голос за понравившийся автомобиль. Победитель получит дорогой „приз зрительских симпатий“», — отмечается в анонсе.

Также на фестивале представят новинки автоконцерна Geely. В программе — викторина, выступление музыкальных, хореографических и театральных коллективов, в том числе духового ансамбля «Диксиленд», команды чирлидеров Baltic Dream и школы дрессировки и танцев с собаками «Браво». Для детей обещают подготовить интерактивную площадку с фотозоной, мастер-классами по нанесению аквагрима, созданию браслетов из янтаря и рисованию автомобиля. В здании блокгауза пройдет показ кинофильмов об исторических автомобилях.

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