Организаторы «Музейной ночи» возвращают бесплатные автобусы

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Для посетителей «Музейной ночи» (6+) 17 мая снова будут доступны бесплатные автобусы, сообщили в пресс-службе министерства по культуре и туризму Калининградской области.

Специальный транспорт будет курсировать по остановкам основных музеев с 19 часов до полуночи. Дополнительно регистрироваться на него не нужно — достаточно предъявить единый билет на «Музейную ночь». Дети до десяти лет смогут до 22:00 пользоваться трансфером и посещать музеи бесплатно в сопровождении взрослого, имеющего единый билет и документ, подтверждающий возраст ребёнка. На сайте акции опубликовано расписание автобусов.

В этом году Музейная ночь пройдет 17 мая в Калининграде и 18 мая в городах области. Темой акции станут «Семейные ценности и реликвии». В рамках единого билета участие в Музейной ночи примут участие Музей янтаря, Пушкинского музея, «Дом китобоя», Историко-художественный музей, Кафедральный собор и Музей Мирового океана.

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