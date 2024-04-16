Организаторы «Музейной ночи» возвращают бесплатные автобусы

Для посетителей «Музейной ночи» (6+) 17 мая снова будут доступны бесплатные автобусы, сообщили в пресс-службе министерства по культуре и туризму Калининградской области.



Специальный транспорт будет курсировать по остановкам основных музеев с 19 часов до полуночи. Дополнительно регистрироваться на него не нужно — достаточно предъявить единый билет на «Музейную ночь». Дети до десяти лет смогут до 22:00 пользоваться трансфером и посещать музеи бесплатно в сопровождении взрослого, имеющего единый билет и документ, подтверждающий возраст ребёнка. На сайте акции опубликовано расписание автобусов.

В этом году Музейная ночь пройдет 17 мая в Калининграде и 18 мая в городах области. Темой акции станут «Семейные ценности и реликвии». В рамках единого билета участие в Музейной ночи примут участие Музей янтаря, Пушкинского музея, «Дом китобоя», Историко-художественный музей, Кафедральный собор и Музей Мирового океана.