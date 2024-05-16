Кафедральный собор: органисты из семи стран выступят на фестивале в Калининграде (программа)

Кафедральный собор анонсировал II Международный фестиваль органистов в Калининграде, в котором планируют принять участие органисты из семи стран. Об этом сообщила пресс-служба собора.
В Калининград приедут 12 органистов из Франции, Германии, Чехии, Испании, Японии, Нидерландов, России, а также четыре ансамбля, среди которых — знаменитый Questa Musica во главе с создателем, художественным руководителем и дирижером Филиппом Чижевским.
Торжественное открытие фестиваля состоится 6 июля, завершится же он 25 октября. В программе заявлены концерты преподавателей Международных органных Ассамблей, а также лауреатов Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева и всевозможных премий.
Программа фестиваля’ 24
6 июля, 18.00
Открытие Международного фестиваля органистов
Органные столицы Европы — Париж
Заслуженный артист России, профессор Даниэль Зарецкий (орган, Санкт-Петербург)
В программе: Л. Маршан, Ф. Клерамбо, Ш.-М. Видор, Л. Вьерн
13 июля, 18.00
Органные столицы Европы — Берлин, Штутгарт, Лейпциг
Профессор Высшей школы музыки и исполнительских искусств в Штутгарте Юрген Эссль (орган, Германия) и профессор консерватории в Ческе Будейовице Мария Эсслова (орган, Чехия)
В программе: И.С. Бах, Ф. Мендельсон, М. Регер, Ф. Лист, органные импровизации
7 сентября, 18.00
Пантеон барокко
Ансамбль старинной музыки Pratum integrum
Художественный руководитель — Сергей Фильченко (скрипка)
Лауреат международных конкурсов Тарас Багинец (орган)
В программе: Фр. Джеминиани, Г.Ф. Гендель, А. Вивальди, И.С. Бах
13 сентября, 19.00
Посвящение Собору
К 691-летию со дня основания
Лауреат международных конкурсов и Премии Британской Королевской Академии Музыки по органной импровизации им. Леди Бедж Екатерина Мельникова
В программе: И.С. Бах, Ф. Ницше, Э. Гофман, Д. Шостакович, А. Лядов, А. Бородин, Е. Мельникова
21 сентября, 18.00
Орган в окне времени
К 90-летию Альфреда Шнитке
Московский ансамбль современной музыки (Михаил Дубов, орган, фортепиано, Олег Танцов, кларнет, Евгений Субботин, скрипка, Ольга Демина, виолончель)
Ведущая концерта — Виктория Коршунова
В программе: Г. Перселл, Дж. Шелси, Дж. Габриэли, О. Мессиан, А. Вустин, А. Пярт, А. Шнитке, С. Губайдуллина
28 сентября, 19.00
Органное па-де-де
Лауреаты международных конкурсов
Хироко Иноуэ (орган, Япония)
Жан-Пьер Стайверс (орган, Голландия)
В программе: И.С. Бах, М. Равель, Ж. Лангле, П.И. Чайковский, С. Рахманинов, И. Стравинский, Э. Ваммес
6 октября, 18.00
Путешествие во Францию
Концерт лауреата XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева Жана Нувель-Алу (Франция)
В программе: И.С. Бах, Л. Маршан, С. Франк, К. Дебюсси, П. Дюка, Л. Вьерн
14 октября, 19.00
Золотой век Испании
Лауреат международных конкурсов Даниэль Сальвадор (орган, Испания)
В программе: Я.П. Свелинк, Х. де Торрес, Ж. Кабанильес, С.А. де Эредия, Ф.К. де Араухо, А. де Кабесон, А. Солер
19 октября, 18.00
Высокое барокко
Ансамбль VivaMuse (Евгения Клевцова, скрипка, Наталья Гринюк, скрипка, Алексей Андреев, альт, Наталия Нескоромная, виолончель, Людмила Сиденко, меццо-сопрано)
Титулярный органист Кафедрального собора, лауреат всероссийского и международных конкурсов Евгений Авраменко
В программе: А. Корелли, Г.-Ф. Гендель, И.С. Бах, К. Монтеверди, А. Вивальди
25 октября, 19.00
Закрытие Международного фестиваля органистов
Ансамбль Questa Musica
Художественный руководитель и дирижер — Филипп Чижевский
Титулярный органист Кафедрального собора, лауреат международных конкурсов Мансур Юсупов
В программе: Ф. Пуленк, Э. Элгар