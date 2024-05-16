Кафедральный собор: органисты из семи стран выступят на фестивале в Калининграде (программа)

Кафедральный собор анонсировал II Международный фестиваль органистов в Калининграде, в котором планируют принять участие органисты из семи стран. Об этом сообщила пресс-служба собора.

В Калининград приедут 12 органистов из Франции, Германии, Чехии, Испании, Японии, Нидерландов, России, а также четыре ансамбля, среди которых — знаменитый Questa Musica во главе с создателем, художественным руководителем и дирижером Филиппом Чижевским.

Торжественное открытие фестиваля состоится 6 июля, завершится же он 25 октября. В программе заявлены концерты преподавателей Международных органных Ассамблей, а также лауреатов Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева и всевозможных премий.

Программа фестиваля’ 24

6 июля, 18.00

Открытие Международного фестиваля органистов

Органные столицы Европы — Париж

Заслуженный артист России, профессор Даниэль Зарецкий (орган, Санкт-Петербург)

В программе: Л. Маршан, Ф. Клерамбо, Ш.-М. Видор, Л. Вьерн

13 июля, 18.00

Органные столицы Европы — Берлин, Штутгарт, Лейпциг

Профессор Высшей школы музыки и исполнительских искусств в Штутгарте Юрген Эссль (орган, Германия) и профессор консерватории в Ческе Будейовице Мария Эсслова (орган, Чехия)

В программе: И.С. Бах, Ф. Мендельсон, М. Регер, Ф. Лист, органные импровизации

7 сентября, 18.00

Пантеон барокко

Ансамбль старинной музыки Pratum integrum

Художественный руководитель — Сергей Фильченко (скрипка)

Лауреат международных конкурсов Тарас Багинец (орган)

В программе: Фр. Джеминиани, Г.Ф. Гендель, А. Вивальди, И.С. Бах

13 сентября, 19.00

Посвящение Собору

К 691-летию со дня основания

Лауреат международных конкурсов и Премии Британской Королевской Академии Музыки по органной импровизации им. Леди Бедж Екатерина Мельникова

В программе: И.С. Бах, Ф. Ницше, Э. Гофман, Д. Шостакович, А. Лядов, А. Бородин, Е. Мельникова

21 сентября, 18.00

Орган в окне времени

К 90-летию Альфреда Шнитке

Московский ансамбль современной музыки (Михаил Дубов, орган, фортепиано, Олег Танцов, кларнет, Евгений Субботин, скрипка, Ольга Демина, виолончель)

Ведущая концерта — Виктория Коршунова

В программе: Г. Перселл, Дж. Шелси, Дж. Габриэли, О. Мессиан, А. Вустин, А. Пярт, А. Шнитке, С. Губайдуллина

28 сентября, 19.00

Органное па-де-де

Лауреаты международных конкурсов

Хироко Иноуэ (орган, Япония)

Жан-Пьер Стайверс (орган, Голландия)

В программе: И.С. Бах, М. Равель, Ж. Лангле, П.И. Чайковский, С. Рахманинов, И. Стравинский, Э. Ваммес

6 октября, 18.00

Путешествие во Францию

Концерт лауреата XIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева Жана Нувель-Алу (Франция)

В программе: И.С. Бах, Л. Маршан, С. Франк, К. Дебюсси, П. Дюка, Л. Вьерн

14 октября, 19.00

Золотой век Испании

Лауреат международных конкурсов Даниэль Сальвадор (орган, Испания)

В программе: Я.П. Свелинк, Х. де Торрес, Ж. Кабанильес, С.А. де Эредия, Ф.К. де Араухо, А. де Кабесон, А. Солер

19 октября, 18.00

Высокое барокко

Ансамбль VivaMuse (Евгения Клевцова, скрипка, Наталья Гринюк, скрипка, Алексей Андреев, альт, Наталия Нескоромная, виолончель, Людмила Сиденко, меццо-сопрано)

Титулярный органист Кафедрального собора, лауреат всероссийского и международных конкурсов Евгений Авраменко

В программе: А. Корелли, Г.-Ф. Гендель, И.С. Бах, К. Монтеверди, А. Вивальди

25 октября, 19.00

Закрытие Международного фестиваля органистов

Ансамбль Questa Musica

Художественный руководитель и дирижер — Филипп Чижевский

Титулярный органист Кафедрального собора, лауреат международных конкурсов Мансур Юсупов

В программе: Ф. Пуленк, Э. Элгар