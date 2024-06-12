В выходные в Калининграде впервые пройдет морской фестиваль «Паруса мира»

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В предстоящие выходные, 15-16 июня, в Калининграде впервые состоится морской фестиваль «Паруса мира». Организаторы подготовили насыщенную двухдневную программу мероприятия, посетить которое жители и гости региона смогут абсолютно бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Ключевым событием фестиваля станет заход легендарного парусника «Мир» в морской рыбный порт Калининграда. Гости фестиваля впервые за всю историю знаменитого фрегата смогут прогуляться по его главной палубе. Также в программе музыкальные концерты на борту фрегата, регата яхтсменов в Балтийском море, парад экипажей моряков и яхтсменов, создание арт-объектов в порту, морская спартакиада и уникальный марафон в порту — первый в России портовый трейл с различными дистанциями. Кроме того, перед гостями фестиваля выступят Олег Нестеров с группой «Мегаполис» музыканты группы TERR MAITZ Виктория Жук и Дмитрий Павлов, Илья Разин с концертом группы «Полюса» и другие артисты.

«Это событие пропустить нельзя! И чтобы стать его участником, достаточно получить „паспорт моряка“. Для этого на сайте нужно оформить Sailor ID. Он станет в дальнейшем пропуском на все морские фестивали „Паруса мира“, которые, по планам организаторов, будут проходить в самых значимых портовых городах России и мира. Сделать это можно по ссылке. Также желающими могут стать волонтерами или партнерами фестиваля», — отмечают организаторы.

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