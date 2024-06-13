Реконструкцию ПМВ в Гусеве отменили из-за «неблаготворного влияния на зрителей»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Фестиваль «Гумбинненское сражение»

АНО «Фестивальная дирекция» решила отказаться от проведения военно-исторической реконструкции Гумбинненского сражения. В списке мероприятий фестиваля, посвященного 110-летию начала Первой мировой войны, реконструкции нет, однако организаторы обещают, что вместо нее будут реализованы: «интерактивные площадки, отражающие быт российской императорской армии и других слоёв общества той эпохи (бивак, лазарет, полевая кухня, штаб, светский раут, при участии аниматоров, одетых в костюмы той эпохи), открытый кинозал, конференция с участием ведущих историков, лекторий, цикл монологов, а также выставочные экспозиции в г. Калининграде и Гусеве, интерактивные арт-объекты».

В пресс-службе дирекции пояснили, что от реконструкции отказались, так как она может негативно повлиять на зрителей и участников.

«В связи с текущей ситуацией проведение подобных эмоциональных мероприятий может неблаготворно повлиять как на участников, так и на зрителей», — заявили «Новому Калининграду» в пресс-службе дирекции.

Отметим, что мероприятие планируется организовать при софинансировании «Президентского фонда культурных инициатив». АНО «Фестивальная дирекция» стала победительницей конкурса в направлении «История страны. Вехи. Проекты, посвященные выдающимся деятелям и событиям в жизни общества и страны», получив на фестиваль «Первая мировая. Судьба России и мира» 13,9 млн рублей. Всего организаторы планируют потратить на фестиваль 32 млн рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter