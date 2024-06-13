Реконструкцию ПМВ в Гусеве отменили из-за «неблаготворного влияния на зрителей»

АНО «Фестивальная дирекция» решила отказаться от проведения военно-исторической реконструкции Гумбинненского сражения. В списке мероприятий фестиваля, посвященного 110-летию начала Первой мировой войны, реконструкции нет, однако организаторы обещают, что вместо нее будут реализованы: «интерактивные площадки, отражающие быт российской императорской армии и других слоёв общества той эпохи (бивак, лазарет, полевая кухня, штаб, светский раут, при участии аниматоров, одетых в костюмы той эпохи), открытый кинозал, конференция с участием ведущих историков, лекторий, цикл монологов, а также выставочные экспозиции в г. Калининграде и Гусеве, интерактивные арт-объекты».



В пресс-службе дирекции пояснили, что от реконструкции отказались, так как она может негативно повлиять на зрителей и участников.

«В связи с текущей ситуацией проведение подобных эмоциональных мероприятий может неблаготворно повлиять как на участников, так и на зрителей», — заявили «Новому Калининграду» в пресс-службе дирекции.

Отметим, что мероприятие планируется организовать при софинансировании «Президентского фонда культурных инициатив». АНО «Фестивальная дирекция» стала победительницей конкурса в направлении «История страны. Вехи. Проекты, посвященные выдающимся деятелям и событиям в жизни общества и страны», получив на фестиваль «Первая мировая. Судьба России и мира» 13,9 млн рублей. Всего организаторы планируют потратить на фестиваль 32 млн рублей.