Фестиваль «Паруса Мира» пройдет в Калининграде во второй раз

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининграде во второй раз за лето проведут фестиваль "Паруса Мира«(6+). Об этом «Новому Калининграду» сообщил директор фестиваля Александр Алымов. По его словам, расширение числа участников и назначение новой даты было сделано после того, как организаторы столкнулись с ажиотажем — попасть на парусник «Мир» смогли далеко не все из-за закрытия регистрации за день до начала мероприятия.

«В понедельник мы должны были улететь, но в этот день мы ходили в разные инстанции, чтобы договориться о новой дате фестиваля, — заявил Алымов. — В итоге, парусник „Мир“ зайдет в порт Калининграда в конце августа, и второй фестиваль состоится с 24 по 25 число. На этот раз мы согласовали большее количество участников. А именно по 5000 в день. Общее количество 10000. И мы готовим много интересного».

В планах у парусника «Мир» также посещение других портовых городов России. Например, он планирует зайти в Сочи и Владивосток.

Напомним, что впервые фестиваль «Паруса Мира» (6+) прошел в Калининграде 15 июня. Посетить его смогли 3000 человек.

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