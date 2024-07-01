«Цифровая история» едет в Калининград!

20-21 июля в Калининграде пройдёт научно-популярный фестиваль «Цифровая история».

Историки соберутся, чтобы рассказать «Легенды Балтики»: где искать Янтарную комнату, о русских пиратах при Иване Грозном, о балтийских ведьмах, Петре I, начале Первой мировой, русском «Титанике» XIX века и о том, как на историю Прибалтики повлиял Жюль Верн. Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив прямую трансляцию мероприятия смогут посмотреть зрители по всему миру.

Среди лекторов — доктор исторических наук Кирилл Назаренко, заведующий музеем «Шалаш В. И. Ленина» Вячеслав Самоходкин, хранитель музейных предметов в ГИМ Кирилл Сутормин и, конечно, Егор Яковлев — основатель проекта «Цифровая история».

Специальными гостями фестиваля станут известные блогеры: публицист и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков и писатель Сурен Цормудян.

Кроме выступлений докладчиков гостей мероприятия ждут театрализованные постановки, песни, книжная ярмарка и экспозиции реконструкторов разных эпох.

Подробная программа и покупка билетов по ссылке.

20 и 21 июля
Калининградский драматический театр
г. Калининград, пр-т Мира, 4
6+

ООО «ТАЙМПЭД ЛТД», Москва, Муниципальный округ Даниловский район,  пер. Холодильный 3,ОГРН 1127746675275, ИНН 7726703662, КПП 772601001

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