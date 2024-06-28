Как слушать музыку?

Ответ на этот вопрос даст фестиваль выходного дня «Классика на морском берегу» и его участники. Уникальный проект пройдет с 6 июля по 4 августа в Янтарном и объединит этим летом разные музыкальные жанры.

В честь 220-летия со дня рождения выдающегося русского композитора М.И.Глинки в дни фестиваля прозвучат арии из оперы «Руслан и Людмила». В концертную программу включены классические жанры: симфоническая музыка, опера, оперетта, хор, романс и современный джаз. Новым культурным продуктом территории станет ежегодная уличная выставка — «музыкальная аллея», которая дополнит литературную аллею в парке Беккера.





Уличная выставка «Музыкальная аллея» включит в себя подкасты о музыке, искусстве и самом Фестивале. Предлагаем отрывок из подкаста «Музыкальная аллея» — интервью с членом жюри фестиваля, кандидатом искусствоведения Еленой Марковной Самойленко.

— Елена Марковна, музыка — источник самых разнообразных эмоций и чувств. Именно благодаря музыке человек способен расслабиться, отдохнуть, получить определенную пищу для ума. И вот здесь классическая музыка как нельзя актуальна. Как мне кажется, здесь нужен определенный подход в выборе. Как сделается выбор в пользу той или иной музыкальной композиции, концерта для прослушивания?

— Вы имеете в виду, как выбрать в программе фестиваля то событие, которое захотелось бы посетить?

— Вы сразу наводите на самую суть, конечно, можно и так поставить вопрос!

— Ну, вообще выбираем мы всегда по душе. Нередко музыку делят на легкую и сложную, классическую и всю остальную. Я вообще не делю, впрочем как огромное количество людей, которые имели право сказать в музыке слово. Например, Дмитрий Дмитриевич Шостакович смеялся по поводу деления музыки на легкую и серьезную. Он считал, что она делится только на хорошую и плохую. Хорошее — это то, что вас расширяет, то, что вас поднимает, то, что вас, простите за обычный глагол, радует. Музыка должна собирать, музыка должна давать силы, музыка должна возвращать нас в жизнь( или погружать нас в жизнь). То есть мы должны выйти цельными, мы должны выйти большими, мы должны выйти наполненными- это же эмоции. В этом отношении именно музыка как вид искусства не имеет себе равных. Слушайте то, что вы любите, слушайте то, что вас радует. Главное — слушайте!

Полную версию подкаста можно будет услышать в группе фестиваля «ВКонтакте», подписывайтесь, чтобы не пропустить выход подкастов с участниками фестиваля.

Организаторы фестиваля сообщили о старте продаж билетов, приобретайте билеты и проводите это лето музыкально! В программе возможны дополнения.

Фестиваль «Классика на морском берегу» станет точкой притяжения для местных жителей, жителей региона и туристического кластера. Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатор фестиваля — МАУ Центр комплексного развития туризма «Янтарный» — yantarkld.ru.

Для получения дополнительной информации обращайтесь к PR-менеджеру проекта Светлане Гаврилюк по номеру +7 929 166-77-94.

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