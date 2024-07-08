«Крузенштерн» и «Седов» приглашают к себе на борт

Ко дню рыбака на территории Морского рыбного порта учебные парусники «Крузенштерн» и «Седов» откроют свои борта для гостей и жителей Калининграда (6+). Посетить их можно будет 13 июля с 10:00 до 18:00. Как сообщили в АНО «Паруса мира», мероприятие проводится совместно с Калининградским государственным техническим университетом.



«Дирекция фестиваля „Паруса мира“ организует в этот день на причале рядом с парусниками развлекательные и спортивные мероприятия», — рассказали в пресс-службе организации.

Вход на территорию порта и на парусники свободный, но необходима регистрация на сайте «Паруса мира». Количество участников ограничено, необходимо будет показать паспорт или свидетельство о рождении для ребёнка.

Напомним, в июне проходил морской фестиваль «Паруса мира», участники которого могли подняться на борт фрегата «Мир» и барки «Седов». Фестиваль посетили 6000 человек.