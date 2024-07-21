В Калининградской филармонии стартует ХХIII фестиваль «Бахослужение»

В Калининградской областной филармонии 22 июля стартует ХХIII фестиваль «Бахослужение» (12+). Как сообщает пресс-служба учреждения, в понедельник гостей фестиваля ждет выступление Государственного академического камерного оркестра России (художественный руководитель и главный дирижер — Алексей Уткин).



«Ансамбль, объединивший молодых талантливых московских музыкантов в первый в СССР камерный оркестр, создан в 1956 г. известным альтистом, скрипачом Рудольфом Баршаем, — сообщили в филармонии. — В программу войдут самые известные произведения Баха (Концерт для двух скрипок с оркестром, Бранденбургский концерт) и сочинение нашего современника А. Пярта „Коллаж на тему В-А-С-Н“».

Один из лучших гобоистов современности Алексей Уткин, носящий почетное звание «Золотой гобой России», выступит не только дирижером прославленного коллектива, но и сыграет сольно Концерт до минор для гобоя и скрипки И. С. Баха. Традиционно принимать гостей будет солист Калининградской филармонии Александр Дудницкий в роли И.С. Баха. Исторический зал филармонии наполнится атмосферной далеких баховских времен.

Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

В ХХIII фестивале «Бахослужение» в этом году ожидается участие исполнителей Баха из России, Японии и Китая. В течение недели (с 22 по 28 июля) в концертном зале филармонии Бах будет звучать не только на органе, но и в исполнении двух камерных оркестров, гобоя, клавесина, флейты, трубы и вокала.