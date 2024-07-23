Андрей Феоктистов рассказал, как попасть на XXX фестиваль K!nRock бесплатно

Фестиваль K!nRock (12+) в этом году пройдет уже в 30-й раз и растянется на четыре дня. По словам организаторов, вход на него будет платным. О том, как попасть на фестиваль бесплатно, «Новому Калининграду» рассказал президент региональной рок-ассоциации Андрей Феоктистов.



«Скажем так, частично платным он уже был у нас с 2018 года. Потом в 2019-м, 2022-м и 2023-м. Мы до пяти часов пускали бесплатно, а потом вводили платность. В этот раз бесплатно будем первый час только пускать. Это такая дань традиции. У нас ведь 30-летие, и мы должны что-то из традиции сохранить. Потом вход будет 750 рублей, а в вечернее время полторы тысячи».

Феоктистов уточнил, что 8 и 9 августа бесплатный вход будет с 14:00, а 10 и 11 августа — с 12:00.

Организатор также сообщил, что сейчас готовится публикация, в которой будет объясняться, какого числа какой участник будет выступать. При этом почасового и поминутного уточнения не будет.

«Хитрость в том, что у нас билеты не датированные. То есть билет называется „на один из дней фестиваля“. Человек сам выбирает, в какой день по этому билету идти. Ему не надо знать дату, чтобы купить билет.. Он просто знает, что он точно пойдет, а потом выбирает, в какой день пойти», — добавил Феоктистов.

Организатор пояснил, что в этом году фестиваль возвращается в свое традиционное место — в сквер на Московском проспекте у острова Канта.

На сайте организаторов сообщается, что участники могут приобрести за 750 рублей билет на одноразовый вход в один из дней фестиваля (войти по нему можно до 20:00), билет за 1500 рублей будет действовать после 20:00. Также за 3500 рублей можно купить абонемент на посещение фестиваля в любой день в любое время и на неограниченное количество раз.

Среди участников заявлены «АлисА» (Санкт-Петербург), Joe Lynn Turner (США), «Крематорий» (Москва), «Монгол Шуудан» (Москва), «Манго-Манго» (Москва), «Бахыт Компот» (Москва), «Кирпичи» (Санкт-Петербург), «Северный Флот» (Санкт-Петербург), Мастер (Москва), Stigmata (Санкт-Петербург) и другие. (12+)