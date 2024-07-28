K!nRock меняет хедлайнера фестиваля из-за отказа «Алисы» от выступления

30-й фестиваль K!nRock пройдет без участия группы «Алиса». Об этом накануне сообщили представители петербургской группы в своем телеграм-канале, а позже эту информацию «Новому Калининграду» подтвердил организатор фестиваля, президент региональной рок-ассоциации Андрей Феоктистов.



В пятницу, 26 июля, в официальном телеграм-канале «Алисы» появилось объявление, проиллюстрированное портретом Канта, поверх которого было написано «АлисА не приедет». Ниже представители питерских музыкантов объясняли причины отказа от участия в фестивале: «Причина — неготовность организаторов мероприятия выполнить технический райдер группы, даже несмотря на то, что мы пошли на многочисленные (не в нашу пользу) уступки в этом вопросе, — говорилось в сообщении. — Калининград, Бог даст, приедем к вам с сольным концертом в рамках будущего тура»

Андрей Феоктистов сообщил «Новому Калининграду», что отказ был обоснован «исходя не из технических возможностей фестиваля, а исходя из их пожеланий насчет отдельного сольного трехчасового шоу».

«Для этого нужно было бы на третий день переставлять все буквально: и сцену, и дополнительные экраны, и дополнительные башни, — пояснил Феоктистов. — Требования такие, что ни один аппарат, который задействуется в их выступлении, не должен параллельно задействоваться в выступлениях других хедлайнеров фестиваля».

Феоктистов добавил, что переговоры велись в течение месяца, и «все технические моменты утрясались».

«В результате практически был найден консенсус, но, честно сказать, отношение технических специалистов группы „Алиса“ к другим хедлайнерам и к мероприятию не позволили поставить точку в этих соглашениях. Они вернули задаток и отказались от участия, чем очень сильно подвели фестиваль. Мы оказались в очень тяжелых условиях. Если бы сразу был категорический отказ, то у нас было бы достаточно времени, чтобы заменить их. Что могу сказать. „Алиса“ — великая группа. Мы желаем им удачи. Мы сейчас ведем переговоры с рядом других коллективов», — продолжил организатор.

Андрей Феоктистов пояснил, что на данный момент переговоры ведутся с тремя коллективами «которые соответствуют рангу главного хедлайнера фестиваля». Один из них будет объявлен в ближайшее время.

«Будет приятный сюрприз, и, может, это даже будет интереснее, потому что все-таки это юбилейный фестиваль», — заключил Феоктистов.