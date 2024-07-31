XII фестиваль кинематографа «Короче» откроет картина «Жар-птица»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Новая кинокартина Романа Михайлова «Жар-птица» станет фильмом открытия XII российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» (18+). Премьера состоится 20 августа в Калининграде, сообщили организаторы фестиваля.

Съёмки фильма «Жар-птица» проходили в индийском городе Варанаси. «По сюжету актриса и танцовщица театра летит в Индию, чтобы отыскать свою мать, которая когда-то бросила ее и примкнула к некой секте», — отмечается в пресс-релизе. По словам режиссера, «Жар-птица» — сказка о связи миров живых и ушедших, о свете как ткани мира, о театре и свободе.

XII кинофестиваль «Короче» (18+) пройдёт в Калининграде с 20 по 25 августа. «С прошлого года на фестивале „Короче“ две конкурсные программы — короткометражных фильмов и полнометражных дебютных картин. Основная задача смотра — открывать путь молодым авторам со всей страны в большой кинематограф», — сообщили организаторы.



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