110 лет с победы: опубликована программа фестиваля о Первой мировой войне

На центральной площади Гусева 24 и 25 августа пройдёт исторический фестиваль «Первая мировая. Судьба России и мира» (12+), посвящённый 110-летию с начала Первой мировой войны и победы в Гумбинненском сражении. В рамках мероприятия запланированы лекции от академиков и историков, выставки и кинопоказы, сообщается на сайте фестиваля.

«В августе 1914 года, когда Европа погружалась в пучину Первой мировой войны, на Восточном фронте разыгралась первая крупная битва — Гумбинненское сражение. Эта победа русской армии, одержанная в первые дни войны, стала ярким примером мужества, стойкости и воинского мастерства, но, к сожалению, осталась в тени последующих событий», — сообщают организаторы.

В субботу, 24 августа, в 11:00 пройдёт памятная церемония открытия мемориальных досок в честь героев, награждённых Георгиевским крестом за бои в Восточной Пруссии. Начало фестиваля и концертной программы планируется в 12:00. Для посетителей будет организована работа интерактивных площадок и арт-объекта «Живая стена». С 13:00 свою работу начнут кинозал, в котором покажут фильмы «Тихий Дон» (12+), «Лилия Бельгии» (0+) и «Батальонъ» (12+). В это же время пройдёт серия исторических лекций в историко-краеведческом музее.

В 14:30 будет показан проект историка Егора Яковлева «Образ человека в контексте Первой мировой войны». «Актёры, популяризаторы истории и мастера сценической речи, обратят внимание молодёжи на историю одного из важнейших периодов России и мира. Мы увидим, как эпохальные события 1914−1918 гг. проходят через жизни людей из разных слоёв общества. Каждый монолог заканчивается исполнением песни на стихи поэтов Серебряного века», — сообщают организаторы. Вечером планируется выступление группы «Братья», Виктории Казельской и хедлайнера фестиваля «Варвара».

25 августа с 12:00 продолжится работа интерактивных площадок и лекториев. В этот день также будут показаны кинокартины «На западном фронте без перемен» (12+), «Лилия Бельгии» (0+), «Мальчик русский» (12+) и «Великая иллюзия» (12+), а также повторный показ проекта Егора Яковлева. Концертная программа начнётся в 14:00. На сцене выступит ансамбль «Облепиха», театр эстрады Дома искусств и группа «Чёрные береты».

Посещение фестиваля бесплатное. Для участия в мероприятии необходима регистрация.