Представитель группы «Смысловые галлюцинации»: нам сказали, что K!nRock не состоится

Рок-фестиваль K!nRock (12+), перенесённый на сентябрь, может не состояться. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил представитель группы «Смысловые галлюцинации», которая, по словам организатора Андрея Феоктистова, должна была стать новым хедлайнером мероприятия вместо группы «Алиса».



«Нам организаторы сказали, что мероприятие не состоится», — рассказал официальный представитель музыкантов Марина Карпова. По поводу переноса дат проведения фестиваля на сентябрь она заявила: «У нас нет такой информации».

Российская рок-группа «Смысловые галлюцинации» была основана в 1989 году. В декабре 2015-го лидер Сергей Бобунец объявил о завершении 25-летней истории группы. Сейчас он выступает и записывает песни как самостоятельный сольный артист.

Подчеркнём, что билеты на K!nRock продаются с обновлёнными сентябрьскими датами на различных сайтах по продаже. Часть музыкантов заявила о переносе на своих сайтах. В их числе группа «Крематорий», которая также должна была выступать на фестивале.

Напомним, что оргкомитет фестиваля K!nRock (12+) принял решение перенести даты его проведения c 8-11 августа на 13-15 сентября. По словам организаторов, это произошло из-за противодействия горвластей.