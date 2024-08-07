Представитель группы «Смысловые галлюцинации»: нам сказали, что K!nRock не состоится

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Культура

Рок-фестиваль K!nRock (12+), перенесённый на сентябрь, может не состояться. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил представитель группы «Смысловые галлюцинации», которая, по словам организатора Андрея Феоктистова, должна была стать новым хедлайнером мероприятия вместо группы «Алиса».

«Нам организаторы сказали, что мероприятие не состоится», — рассказал официальный представитель музыкантов Марина Карпова. По поводу переноса дат проведения фестиваля на сентябрь она заявила: «У нас нет такой информации».

Российская рок-группа «Смысловые галлюцинации» была основана в 1989 году. В декабре 2015-го лидер Сергей Бобунец объявил о завершении 25-летней истории группы. Сейчас он выступает и записывает песни как самостоятельный сольный артист.

Подчеркнём, что билеты на K!nRock продаются с обновлёнными сентябрьскими датами на различных сайтах по продаже. Часть музыкантов заявила о переносе на своих сайтах. В их числе группа «Крематорий», которая также должна была выступать на фестивале.

Напомним, что оргкомитет фестиваля K!nRock (12+) принял решение перенести даты его проведения c 8-11 августа на 13-15 сентября. По словам организаторов, это произошло из-за противодействия горвластей.




Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter