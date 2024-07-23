«Это „махновщина“»: организаторы K!nRock назвали причины переноса фестиваля

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Оргкомитет фестиваля K!nRock принял решение перенести даты его проведения c 8-11 августа на 13-15 сентября. О причинах такого решения, разногласиях с горвластями и о вероятном изменении лайн-апа сентябрьского фестиваля «Новому Калининграду» рассказал председатель его оргкомитета Андрей Феоктистов.



Феоктистов уверяет, что в калининградской администрации существует регламент об организации и проведении культурно-массовых мероприятий, и в нем есть положение, согласно которому поданная заявка на проведение рассматривается «строго 10 дней после подачи». «Если есть какие-то причины отказать, то отказываются, если нет, то рассылаются уведомительные сообщения для правоохранительных органов всех видов. Они уже начинают согласовывать планы работы и так далее», — рассказал Феоктистов. Отметим, что о переносе фестиваля стало известно за два дня до его проведения.

«Глава нашей администрации занимается „махновщиной“. Она управляет городом не по законам, а по своим предположительным решениям, которые ставит выше законов, выше постановлений», — поделился продюсер своим мнением по поводу сложившейся ситуации.





Организаторы фестиваля в своей группе «ВКонтакте» сообщили, что направили заявления в прокуратуру о нарушении российского законодательства и о возбуждении уголовного дела по факту проявления халатности должностным лицом. Помимо этого, K!nRock подал иски «в отношении всех, кто получал материальное поощрение за нанесение репутационного вреда фестивалю», а также написал обращения к «губернатору Калининградской области о поддержке фестиваля» и к «президенту России о проблемах с поддержкой патриотически ориентированных мероприятий» в регионе.

Ранее у организаторов K!nRock уже возникали разногласия с властями. В прошлом году они обвинили региональные и городские власти в срыве фестиваля. Традиционно музыканты планировали устроить концерты в сквере на Московском проспекте напротив острова Канта. Однако чиновники отказали в согласовании, ссылаясь на то, что в течение всех августовских выходных на этом месте планируются патриотические мероприятия.

Гости и жители региона, которые планировали посетить нынешний фестиваль в августе и не смогут попасть на него в сентябре, могут без проблем вернуть свои билеты, заверил Феоктистов. «Фестиваль не взял ни одной копейки. То есть всё, что куплено, все, кто покупает, могут в любое время их продавать и покупать, то есть мы в это не лезем совсем. У нас „Кассир“ имеет эксклюзивные права на продажу билетов на наши мероприятия, и раньше, чем закончится фестиваль, мы вообще этих денег не увидим. Если там будет какой-то плюс, мы будем очень счастливы. Если не будет, то, знаете, как всегда», — пояснил он.

Как сообщили организаторы, все, «кто уже не может отменить свой визит в Калининград», могут встретиться на большом клубном марафоне, который пройдёт в арт-пабе K!nRock-холл c 8 по 11 августа. Вход для обладателей билетов — бесплатный.





Артистов, которые отказались от выступления в сентябре, как уверяет Феоктистов, практически нет. Организаторам придётся «выписывать» только Армена Григоряна, уточнил он.

Напомним, в конце июля K!nRock был вынужден поменять хедлайнера фестиваля из-за отказа группы «Алиса» от выступления. Отказ был обоснован «исходя не из технических возможностей фестиваля, а исходя из их пожеланий насчет отдельного сольного трехчасового шоу».

Новым хедлайнером, по словам Феоктистова, стала группа «Смысловые Галлюцинации», в лайн-ап также должна войти калининградская группа «Роковой год». «В сумме они вполне себе адекватно заменяют „Алису“. Хотя я вам скажу так, „Алису“ заменить невозможно. Она незаменима, — подчеркнул Феоктистов. — Мы уважали, уважаем и будем уважать эту группу всегда. Но в данном случае „развалка“ произошла именно на уровне их административного и технического персонала».

Текст: Виктория Никонорова , фото: Виталий Невар / Новый Калининград