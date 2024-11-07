В Калининграде в субботу стартует XXI Международный фестиваль «Джаз в филармонии»

9 ноября, в субботу, в Калининграде стартует Международный фестиваль «Джаз в филармонии» (6+). Откроет его оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема. В этом году коллективу исполняется 90 лет. Об этом сообщает пресс-служба филармонии.

«„Джаз в филармонии-2024“ — это исполнители мирового уровня и настоящие легенды джаза, оригинальные аранжировки, виртуозное смешение жанров и эпох, импровизации и, конечно, джазовая классика. Важной особенностью фестиваля является то, что он — филармонический, в его программе приветствуются творческие поиски в направлении перекрестка жанров, оригинальные аранжировки классических произведений джазовыми исполнителями», — говорится в сообщении.

Фестиваль продлится по 17 ноября. Узнать о программе можно по ссылке.