«Рок ради жизни»: в Калининграде пройдет благотворительный фестиваль

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В клубе «Ялта» 16 ноября в 18:00 начнётся благотворительный музыкальный фестиваль «Рок ради жизни» (18+) в поддержку тяжелобольных детей. Об этом сообщается на сайте фонда «Верю в чудо».

Организаторы обещают «тяжёлое» звучание: выступать будут калининградские рок-группы, играющие индастриал-метал, хардкор, рэпкор и другое. «Дважды в год мы собираемся вместе, чтобы послушать хорошую музыку, приятно провести время, ну и, конечно же, в первую очередь помочь детям. Мы — команда музыкантов-единомышленников, которые пытаются сделать этот мир лучше. Поможем детям вместе, ведь это не сложно!» — призывают в анонсе фестиваля.

Стоимость входного билета — 700 рублей. На фестивале также проведут благотворительный аукцион и сбор средств в поддержку подопечных Благотворительного центра «Верю в чудо».

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