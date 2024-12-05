В Калининграде 14-15 декабря пройдет фестиваль керамики и хендмейда «Дружба»

14–15 декабря в самом центре города пройдет долгожданное событие — Фестиваль керамики и хундмейда «Дружба». Это уникальная возможность для всех любителей творчества, креативных людей и тех, кто хочет найти необычные подарки к праздникам. Фестиваль обещает стать настоящим праздником для всей семьи и местом встречи друзей.

Что вас ждет на фестивале?

«Дружба» соберет под одной крышей мастеров и творцов со всего региона. Вы сможете насладиться разнообразием изделий: от керамики и декора до украшений и нарядов. Каждый посетитель найдет что-то особенное — будь то уникальная керамическая ваза, стильная бижутерия или оригинальный предмет интерьера. Это отличная возможность порадовать себя и своих близких уникальными подарками, которые не встретишь в обычных магазинах.

Мастера и их творения

На фестивале вы сможете встретиться с талантливыми мастерами, которые поделятся своими знаниями и опытом. Пройдите мимо их ярких стендов и посмотрите на процесс создания керамики и других хендмейд-изделий. Вдохновение будет в воздухе, и, возможно, вы сами захотите попробовать создать что-то своими руками!


Мастер-классы

Одной из любимых частей фестиваля станут мини-мастер-классы, которые позволят участникам погрузиться в мир керамики и хендмейда. Вы сможете научиться лепить, рисовать и создавать уникальные вещи под руководством опытных мастеров. Это отличная возможность не только развить свои навыки, но и приятно провести время в компании друзей и семьи.

Аквагрим и развлечения для детей

Фестиваль «Дружба» будет интересен не только взрослым, но и детям. Для самых маленьких участников будет организована зона с аквагримом. Ваши дети смогут превратиться в любимых персонажей и насладиться веселыми играми и развлечениями. Это создаст атмосферу радости и веселья для всей семьи.


Удобное место и приятная атмосфера

Фестиваль пройдет в уютном пространстве на Гаражной, 2, в бистро «Хюгге», которое славится своей теплой атмосферой и вкусной кухней. Здесь вы сможете отдохнуть, насладиться вкусными угощениями и продолжить общение с друзьями.

Вход свободный

Не упустите возможность посетить Фестиваль керамики и хендмейда «Дружба»! Вход на мероприятие свободный, поэтому приходите с друзьями, семьей и четвероногими питомцами, чтобы провести незабываемые выходные, наполненные творчеством и радостью.

Фестиваль «Дружба» (0+) — это не просто событие, это встреча сердец, объединенных любовью к искусству и желанием создавать. 14–15 декабря — отметьте эти дни в своем календаре и приходите насладиться атмосферой творчества и дружбы!


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