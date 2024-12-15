Фестивальная дирекция анонсировала программу «Зимних каникул на Балтике»

Фестиваль искусств «Зимние каникулы на Балтике» (6+) пройдет в период новогодних праздников с 24 декабря по 8 января. В рамках фестиваля представят сказочный балет в исполнении труппы арт-центра «Сен-Мишель», пройдут встречи с российскими актёрами и эксклюзивные кинопоказы, рассказывает АНО «Фестивальная дирекция» в своем пресс-релизе.



Программа фестиваля рассчитана как на детей, так и взрослых. За время фестиваля в Кафедральном соборе пройдет пять показов спектакля «Рождественские истории», а в «Доме молодежи» на протяжении всех новогодних каникул будут проходить детские мастер-классы. 25 декабря на сцене Драмтеатра труппа арт-центра «Сен-Мишель» из Санкт-Петербурга представит балет «Спящая красавица» (6+).



Для взрослой аудитории в кинотеатре «Заря» пройдут кинопоказы современных новогодних фильмов, а также творческие встречи с известными российскими актерами: Елизаветой Арзамасовой, Нонной Гришаевой, Глафирой Тархановой, Диной Корзун и Анастасией Добрыниной.



Для тех, у кого не будет возможности посетить события фестиваля, будут организованы прямые трансляции. Приобрести билеты, а также зарегистрироваться на бесплатные мероприятия в рамках «Зимних каникул на Балтике» можно на официальном сайте.