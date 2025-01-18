«Планета Океан» и «Мир танков»: какие культурные события ждут калининградцев

В 2025 году в Калининградской области ожидается череда культурных событий, среди которых открытие корпуса «Планета Океан» и турнир по игре «Мир танков». О планах на год и об важных культурных мероприятиях корреспонденту «Нового Калининграда» рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Новый корпус Музея Мирового океана «Планета океан» планируется открыть 12 апреля. Помимо этого, в период празднования Дня Победы в музее откроется выставка которая расскажет о вкладе подразделений морской пехоты в победу над фашизмом.

В честь 80-летия взятия Кёнигсберга 9 апреля, помимо традиционной исторической реконструкции и водружения знамени Победы на башню Дона, пройдёт научно-практическая конференция, посвящённая этому историческому событию.



С 17 по 19 апреля запланирован Балтийский культурный форум на тему «Культура победы и победа культуры». «Мы обсуждаем с Союзом фотохудожников проект о фотографах во время Великой Отечественной войны и во время специальной военной операции. Мы знаем о ярких фотографиях Великой Отечественной войны, но не знаем, кто был фотографом того или иного сюжета. Мы хотели бы исправить эту несправедливость. Однако пока сложно говорить о датах проекта», — сказал министр.

Открытие филиала Третьяковской галереи Ермак анонсировал в первые месяца весны — в марте или апреле.

Летом в регионе состоится полюбившийся жителям и гостям города фестиваль «Кантата». В этом году он пройдёт впервые в расширенном формате. 12 июня его откроет дирижёр Кристиан Кнапп, произведение, которое откроет фестиваль, пока держится в секрете. «Готовится большой сюрприз», — отметил Андрей Ермак.



Помимо этого, в сентябре этого года в Калининграде планируется провести турнир по игре «Мир танков».