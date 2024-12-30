Облвласти: получено разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса «Планета Океан»

Все новости по теме: Город

Правительство Калининградской области сообщило о полученном разрешении на ввод в эксплуатацию комплекса «Планета Океан». Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

«В минградполитики сообщили, что разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса „Планета Океан“ подписано 28 декабря», — уточняется в сообщении.

Напомним, в первой декаде ноября губернатор области Алексей Беспрозванных сообщал, что «готовность корпуса „Планета Океан“ — 85%, планируют его сдать в декабре этого года. Идём поэтапно: начнём с аквариумов, в том числе зала „Большой океан“, экспозиции „Лаборатория Балтики“, а также библиотеки», — уточнил глава региона. По его словам, официальное открытие «Планеты Океан» запланировано на 12 апреля 2025 года. В этот день Музею Мирового океана исполнится 35 лет.

В январе 2024 года Владимир Путин во время рабочего визита в Калининградскую область пообещал разобраться со сроками строительства «Планеты Океан». «А там какие проблемы, я не понимаю? Мы все деньги выделили. Где деньги?» — поинтересовался президент. В марте вышло поручение президента, в соответствии с которым корпус-шар должен быть достроен до конца 2024 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter