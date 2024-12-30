Облвласти: получено разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса «Планета Океан»

Правительство Калининградской области сообщило о полученном разрешении на ввод в эксплуатацию комплекса «Планета Океан». Об этом сообщили в пресс-службе регионального кабмина.

«В минградполитики сообщили, что разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса „Планета Океан“ подписано 28 декабря», — уточняется в сообщении.

Напомним, в первой декаде ноября губернатор области Алексей Беспрозванных сообщал, что «готовность корпуса „Планета Океан“ — 85%, планируют его сдать в декабре этого года. Идём поэтапно: начнём с аквариумов, в том числе зала „Большой океан“, экспозиции „Лаборатория Балтики“, а также библиотеки», — уточнил глава региона. По его словам, официальное открытие «Планеты Океан» запланировано на 12 апреля 2025 года. В этот день Музею Мирового океана исполнится 35 лет.

В январе 2024 года Владимир Путин во время рабочего визита в Калининградскую область пообещал разобраться со сроками строительства «Планеты Океан». «А там какие проблемы, я не понимаю? Мы все деньги выделили. Где деньги?» — поинтересовался президент. В марте вышло поручение президента, в соответствии с которым корпус-шар должен быть достроен до конца 2024 года.