В казарме «Кронпринц» анонсировали проведение средневековой ярмарки

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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В Калининграде анонсировали проведение средневековой ярмарки. Мероприятие пройдёт в казарме «Кронпринц» с 22 по 23 февраля, сообщается в группе фестиваля «ВКонтакте» (6+).

Организаторы подчёркивают, что до потепления осталось немного времени и стенах бывшего оборонительного сооружения «вновь будет слышен цокот копыт, звон мечей и лязг доспехов». Для разгона «зимней тоски» в конец февраля два дня подряд с 12:00 до 18:00 планируют провести тематическую ярмарку.

«Вас ждут: катание на лошадях, примерка рыцарских доспехов, чеканка монет, средневековая обработка янтаря, стрельба из лука, тир с копьями, рыцарская фотозона, настольные и активные игры, прорицания, блюда по старинным рецептам, средневековые танцы и многое другое! Вход на мероприятие свободный! Приходите и помогите нам создавать прошлое в настоящем!» — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что территорию возле казармы «Кронпринц» для проведения рыцарских фестивалей арендовал ИП Клевакин. По словам руководителя юрлица, эта территория давно задействована для мероприятий.

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