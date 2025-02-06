В казарме «Кронпринц» анонсировали проведение средневековой ярмарки

В Калининграде анонсировали проведение средневековой ярмарки. Мероприятие пройдёт в казарме «Кронпринц» с 22 по 23 февраля, сообщается в группе фестиваля «ВКонтакте» (6+).

Организаторы подчёркивают, что до потепления осталось немного времени и стенах бывшего оборонительного сооружения «вновь будет слышен цокот копыт, звон мечей и лязг доспехов». Для разгона «зимней тоски» в конец февраля два дня подряд с 12:00 до 18:00 планируют провести тематическую ярмарку.

«Вас ждут: катание на лошадях, примерка рыцарских доспехов, чеканка монет, средневековая обработка янтаря, стрельба из лука, тир с копьями, рыцарская фотозона, настольные и активные игры, прорицания, блюда по старинным рецептам, средневековые танцы и многое другое! Вход на мероприятие свободный! Приходите и помогите нам создавать прошлое в настоящем!» — говорится в сообщении.