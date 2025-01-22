Корпорация развития области сдала в аренду территорию у казармы «Кронпринц»

Корпорация развития Калининградской области сдала в аренду территорию у казармы «Кронпринц» ИП Клевакин. Землю будут использовать для проведения рыцарских фестивалей, сообщил «Новому Калининграду» руководитель организации-арендатора Дмитрий Клевакин.

Собеседник не смог прокомментировать, на какой срок арендовал территорию. Дмитрий отметил, что под организацию фестивалей задействуют большую часть площади. При этом сами помещения казармы «Кронпринц» под аренду не попали, как и парковка возле комплекса.

«Мы там сделали огромную уборку, вложили очень много собственных средств в приведение территории в порядок. Ближайший фестиваль у нас пройдёт 23 февраля. Мы планируем организовать средневековую ярмарку», — рассказал Клевакин.

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Ранее областные власти сообщали, что казарму «Кронпринц» собирают в единый комплекс для последующей передачи инвестору. В середине апреля 2024 года в правительстве уточняли в ответ на запрос «Нового Калининграда», что прорабатывали с федеральными ведомствами вопрос передачи на региональный уровень оставшихся 25% имущества площадью 6,3 тысячи квадратных метров.

Оборонительная казарма «Кронпринц» была построена в 1843-1849 годах. Она входила в систему второго вального оборонительного обвода Кенигсберга. В разное время на территории размещались элитные части кенигсбергского гарнизона, жилые помещения, кенигсбергская полиция, военная казна вермахта, склады и различные городские службы.

В апреле 1945 года у стен казармы шли бои, но сама она не подвергалась штурму и находилась в окружении советских войск вплоть до общей капитуляции. После войны в казарме разместились штрафной батальон, принимавший участие в штурме Кенигсберга, учебный танкоремонтный полк. Впоследствии там находились мореходная школа, общежитие, организации рыбной промышленности, склады и магазины.