В Калининграде вновь планируют провести фестиваль «Цифровая история»

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Культура

В Калининграде вновь планируют провести научно-популярный фестиваль «Цифровая история» (6+). Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, рассказывая о совещании региональных отделений Российского военно-исторического общества по СЗФО.

«Очень подробно рассмотрели планы на 2025 год, в котором у нас очень много интересных мероприятий: и установка мемориальных табличек Героям Советского Союза и России на улицах, названных их именами, и фестиваль „Цифровая история“ в июле, и форум по Первой мировой войне в октябре, и конечно же туристические поездки для детей по военно-историческим маршрутам. Работы много, но тем интереснее!», — написал Ермак в своём Telegram-канале.

В 2024 году фестиваль прошёл в Калининграде 20-21 июля. Одним из специальных гостей был публицист и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков.

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