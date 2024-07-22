Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото)

Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото) Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото)
Все новости по теме: Культура

Калининград с субботы по воскресенье уже второй раз принимал фестиваль «Цифровая история». Несмотря на жаркие выходные зал калининградского Драмтеатра, где выступали историки, блогеры (среди них был Дмитрий Goblin Пучков) и писатели, был заполнен зрителями (в холле их внимание традиционно занимали реконструкторы). На этот раз научпоп-фестиваль был посвящен легендам Балтийского моря, поэтому там нашлось место историям про ведьм, вервольфов и пиратов, а также рассказам про морские бои и походы, осаду Гданьска и, конечно, про Янтарную комнату. Организатор мероприятия Егор Яковлев, с который успел пообщаться «Новый Калининград», сообщил, что следующие «Цифровые истории» пройдут в Твери, однако в Калининград, который он назвал «примером проявления всечеловеческой русской души», исторический десант еще не раз высадится.


Фото: Юлия Власова / Новый Калининград



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter