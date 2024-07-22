Исторический десант: калининградцам рассказали про балтийских ведьм и пиратов (фото)

Калининград с субботы по воскресенье уже второй раз принимал фестиваль «Цифровая история». Несмотря на жаркие выходные зал калининградского Драмтеатра, где выступали историки, блогеры (среди них был Дмитрий Goblin Пучков) и писатели, был заполнен зрителями (в холле их внимание традиционно занимали реконструкторы). На этот раз научпоп-фестиваль был посвящен легендам Балтийского моря, поэтому там нашлось место историям про ведьм, вервольфов и пиратов, а также рассказам про морские бои и походы, осаду Гданьска и, конечно, про Янтарную комнату. Организатор мероприятия Егор Яковлев, с который успел пообщаться «Новый Калининград», сообщил, что следующие «Цифровые истории» пройдут в Твери, однако в Калининград, который он назвал «примером проявления всечеловеческой русской души», исторический десант еще не раз высадится.



Фото: Юлия Власова / Новый Калининград