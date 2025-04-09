В Калининграде анонсировали фестиваль осознанного потребления

Изображение: Telegram-канал ЕСОО

В Калининграде планируют провести фестиваль осознанного потребления Garazhka (0+). Анонс мероприятия разместило в своём Telegram-канале предприятие «Единая система обращения с отходами».

«ГП КО „ЕСОО“ выступит партнёром фестиваля и организует в зоне сортировки сбор вторсырья по следующим фракциям:

бумага (чистый картон, в том числе цветной — коробки, упаковка от бытовой техники, мебели, продуктов питания, любая бумага без остатков еды, бумажная обёртка, газеты, тетради, книги);

пластик — прозрачные и цветные ПЭТ-бутылки от напитков (чистые, смятые), цветные и прозрачные пакеты, папки для документов и файлы, фирменные пакеты, стрейч-плёнка);

металл — жестяные и алюминиевые банки из-под напитков, консервов, корма для животных, металлические крышки, незагрязнённая фольга (скатать в шарик);

стекло — стеклянные банки и бутылки (промытые) от напитков и продуктов питания, стеклянные ёмкости от косметических средств, стеклобой», — говорится в сообщении.

Также на фестивале планируют организовать сбор крышек и батареек.

В программе мероприятия:

— зона маркета с локальными брендами;

— гаражная распродажа и ресейл (винтажная одежда);

— созидательная зона (бесплатные мастер-классы на различные тематики);

— зона с обменом вещей;

— зона быстрых свадеб;

— беспроигрышная лотерея;

— блёстки-бар.

Фестиваль пройдёт 12-13 апреля в культурном квартале «Понарт», ул. Судостроительная, 6/2 (напротив сцены) с 12:00 до 19:00. Вход свободный.