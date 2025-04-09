В Калининграде анонсировали фестиваль осознанного потребления

Все новости по теме: Экология

Изображение: Telegram-канал ЕСОО

В Калининграде планируют провести фестиваль осознанного потребления Garazhka (0+). Анонс мероприятия разместило в своём Telegram-канале предприятие «Единая система обращения с отходами».

«ГП КО „ЕСОО“ выступит партнёром фестиваля и организует в зоне сортировки сбор вторсырья по следующим фракциям:

  • бумага (чистый картон, в том числе цветной — коробки, упаковка от бытовой техники, мебели, продуктов питания, любая бумага без остатков еды, бумажная обёртка, газеты, тетради, книги);

  • пластик — прозрачные и цветные ПЭТ-бутылки от напитков (чистые, смятые), цветные и прозрачные пакеты, папки для документов и файлы, фирменные пакеты, стрейч-плёнка);

  • металл — жестяные и алюминиевые банки из-под напитков, консервов, корма для животных, металлические крышки, незагрязнённая фольга (скатать в шарик);

  • стекло — стеклянные банки и бутылки (промытые) от напитков и продуктов питания, стеклянные ёмкости от косметических средств, стеклобой», — говорится в сообщении.

Также на фестивале планируют организовать сбор крышек и батареек.

В программе мероприятия:

— зона маркета с локальными брендами;

— гаражная распродажа и ресейл (винтажная одежда);

— созидательная зона (бесплатные мастер-классы на различные тематики);

— зона с обменом вещей;

— зона быстрых свадеб;

— беспроигрышная лотерея;

— блёстки-бар.

Фестиваль пройдёт 12-13 апреля в культурном квартале «Понарт», ул. Судостроительная, 6/2 (напротив сцены) с 12:00 до 19:00. Вход свободный.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter