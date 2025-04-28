Организаторы «Фиштиваля» в Зеленоградске рассказали про «главный тренд» этого года

В среду, 30 апреля, в Зеленоградске откроется «Фиштиваль — 2025» (0+), который продлится по 4 мая. Как сообщили организаторы мероприятия, главным трендом этого года будет местная рыба.



«На фестиваль её выбирают для создания знакомых блюд, где вкусы предстают в новых интерпретациях и сочетаниях. Шеф-повара стараются подчеркивать в чистый вкус, либо же удивлять необычными сочетаниями знакомых продуктов», — говорится в анонсе .

Еще одной важной частью «Фиштиваля» станет конкурс на лучший гастросувенир. «Этот конкурс, призванный поддержать местных производителей, стал неотъемлемой частью фестиваля, а также площадкой, где можно презентовать свой продукт на большую аудиторию. Привлечение внимания к такому термину как гастросувенир значительно увеличило в нашей области количество качественных, вкусных, и хорошо упакованных туристических продуктов!» — утверждают организаторы.

Также гостям обещают «большую культурную программу», которая уже опубликована на сайте «Фиштиваля». «Особенно хочется обратить внимание на детский конкурс рисунков афиш, результаты которого будут подведены на фестивале 1 мая. Рисунок, занявший 1-е место, станет новой афишей для следующего фестиваля „Городской пикник Kaliningrad Street Food“, который пройдет 5-7 сентября в Калининграде», — говорится в анонсе.

Как и годом раньше, «Фиштиваль — 2025» будет проходить на Музейной аллее в новой части Зеленоградска (ориентир — станция «Приморье). «Туда удобно добраться, есть большая парковка и близко выход к морю с большим пляжем», — поясняют выбор места организаторы. 30 апреля «Фиштиваль» будет ждать гостей с 14:00 до 22:00, 1 мая — 4 мая — с 11:00 до 22:00.